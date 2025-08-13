Kto patrzy na ręce sędziom? Polska jest bezbronna przed bezkarnością!
Warto dziś zadać pytanie czy patrzymy wystarczająco uważnie na to, jak wyglądają postępowania w polskich sądach? Od dekad w Polsce istnieje nieformalne, nietykalne "bizancjum" - system przywilejów, immunitetów i układów, w którym sędziowie funkcjonują jak współcześni królowie Polski.radiopiotrkow
Do tego nasze partie nie mają żadnego światłego pomysłu poza - zmieńmy tych co są, na nowych - własnych, którzy będą się zachowywać dokładnie tak samo ale z naszego nadania.
@Rzezimieszek84: albo orzekaliby zawsze na korzyść tego, kto mniej wygląda na kogoś, kto u------y sędziego
¯\(ツ)/¯