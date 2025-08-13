Problem polega na tym że nie ma sensownego sposobu zmiany, cały monteskiuszowski system trójpodziału jest na równi z komunizmem utopijnym w wykonalności ponieważ władza wykonawcza wywodzi się z ustawodawczej, a sądowa podnosi wrzawę przy próbie kontroli.

Do tego nasze partie nie mają żadnego światłego pomysłu poza - zmieńmy tych co są, na nowych - własnych, którzy będą się zachowywać dokładnie tak samo ale z naszego nadania.