Wielkie koncerny wspierają działania Izraela w Strefie Gazy. Raport ONZ ujawnia
Z raportu przygotowanego przez specjalną prawodawczynię ONZ wynika, że szereg znanych światowych koncernów, mimo deklaracji prowadzenia etycznego biznesu, wspiera nielegalne działania Izraela wobec Palestyny. Do treści raportu dotarłarybak_fischermann
Zbrojenie / technologie Lockheed Martin, Leonardo, BAE Systems, Palantir, Microsoft, Alphabet, Amazon, IBM
Sprzęt ciężki Caterpillar, HD Hyundai, Volvo
Transport / Logistyka Atlas Air, Maersk
Finanse / Inwestycje Allianz (PIMCO), Barclays, BNP Paribas, BlackRock, Vanguard
Inne Chevron, Glencore, Boston Consulting Group, IAI, MBDA, Starlink, Woodward HRT
Każdy zabity wyznawca Islamu to bezpieczniejsza Europa, wie to doskonale Pan Braun. Jedynie Konfiarze antypolacy, oni z przyjemnościa by patrzeli jak im słupki rosną przez morderstwa dokonane przez islamistów.
🧯⛑️🧯⛑️