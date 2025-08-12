Szef Mercedesa:europejski rynek załamie się po zakazie sprzedaży aut spalinowych
Od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie będziemy mogli kupić nowego samochodu spalinowego. Tak przynajmniej to wygląda w planach urzędników. Z jednej strony firmy powoli szykują się do zmian, a z drugiej boją się o swoją przyszłość. Swoje zdanie w tym temacie wyraził prezes Mercedesa.ordynarny_cham
Chyba nikt nie uwierzy, że są tak ograniczeni umysłowo, że nie znają skutków swojej polityki
Alternatywą jest że jeszcze planeta spłonie.
Ekonomiczny diesel palący 4l na setkę jest zagłądą planety a bydle co pali nawet kilkadziesiąt litrów już jest w porządku.
Stary, my nie wiemy co będzie za tydzień w tym euro-p---------u a Ty wybiegasz w 2050 rok ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@andrzej67: no tak, bo ten zły urzędnik tak z d--y narzucił przepisy firmom auto, tak, tak, dalej to łykajcie. Przez dziesięciolecia firmy motoryzacyjne same za tym lobbowały, biorąc ogromną kasę na badania, rozwój, obiecując, że dadzą radę i będą gotowi. I zamiast to robić w skali, do jakiej się zobowiązali, to za tę kasę w ramach redukcji kosztów poprzenosili się do
E36 jest nadsamochodem, i każdy by chętnie kupił
byłby milion aut sprzedanych w EU co miesiąc
@Miszczu_wszystkiego: jakby same bmw jeździły to szybko byśmy wyginęli XD