Chorwaci żądają wyjazdu Polaków
Mieszkańcy chorwackiej Igrane od lat alarmują o narastającym problemie agresji ze strony części Polaków,którzy osiedlili się w tej nadmorskiej miejscowości lub regularnie ją odwiedzają.Na początku sierpnia doszło tam do tragedii, kiedy dwóch pijanych Polaków zaatakowało Chorwata, który później zmarłrybak_fischermann
Komentarze (155)
Chorwaci są u siebie.
@let_it_be: No szkoda. Pewnie to samo mówia Gruzini, którzy generalnie nas lubia, a my przez to co robia u nas juz ich troche mniej.
Każda społeczność powinna mieć zapewnioną możliwość wyrzucenia niechcianych (lub nie szanujących ich) przybyszy ze swojego domu.
@ZbigniewUSA: ¯\(ツ)/¯ ale to nie ślązaki a element zwożony przez komunistów z całej Polski, do pracy w kopalniach, ci z Ekspres Okna akurat pochodzą z wiochy pod Kielcami ¯\(ツ)/¯
* nie dotyczy cebulaków - nie dorośli do tego
@concierge: nie dotyczy tez inzynierow z afryki - nie doczytali bo nie umieja czytac (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)