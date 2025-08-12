Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6357
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4492
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4242
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3853
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2869

