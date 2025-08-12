KPO bez tajemnic. Nowa wyszukiwarka dotacji, którą sprawdzisz każdy projekt
Gdzie znaleźć każdy projekt zatwierdzony przez KPO? Okazuje się, że od niedawna w internecie faktycznie istnieje takie mandroid_com_pl
Już było znalezisko, gdzie ludzie sobie ubzdurali, że skoro widzą zapytanie ofertowe na studnię głębinową w ramach projektu budowy nieruchomości za 400 tys. to znaczy, że ta studnia musi być jedyną inwestycją i kosztować 400 tys.
https://wykop.pl/link/7767073/studnia-glebinowa-za-400k-oczywiscie-z-kpo
Zapytania ofertowe publikowane są:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/szukaj
Na podstawie ww. przypadku.
Projekt to inwestycja w nieruchomość na
Już w samym tytule. To nie jest baza projektów KPO. Przecież to cały czas tłumaczę. JPDL.
Może to rozpocznie jakąś dyskusję, czy naprawdę trzeba pchać na siłę kasę przedsiębiorcom.
Gdzie tu widzisz obronę rządu? Już pokazałeś ty i ponad 400 światłych i myślących użytkowników wykopu, że nie odróżniają projektu od zapytania
Swoją drogą jak pomyślę, że 15 lat temu któraś firma leasingowa wrzucała do korespondencji ulotkę o możliwości leasingowania jachtu, to ceny zaczynały się od 1,5 mln. i przy żadnym
OMG