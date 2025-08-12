Podhale z jacuzzi i saunami z KPO "Dawali to bralim". Pandemia dała nam fortunę
Na Podhalu, w przeciwieństwie do innych części Polski, nie doszukamy się dotacji z (KPO) na jachty czy solaria. Górale często mówią że w ich ocenie program wcale nie był potrzebny. Dawali, to bralim; w trakcie pandemii zarabialiśmy jak nigdy. Gdy Morawiecki rozdawał bon turystyczny zarobiliśmy ogrbueno-vista
@Vetinari: gwoli ścisłości to to jest artykuł, że nie potrzebowali... i nie brali xD
Wychodzi na to, że nawet góral biorący dychę za głaskanie konia jest mniej chytry niż nadmorski cwaniaczek-restaurator xD
Tam na Podhalu co drugi budynek to samowola budowlana xD
Sekty też to wiedzą, dlatego tam sami bracia, siostry i ojcowie. No, ale jednak polityk i propagandysta musi ustawić się trochę dalej w szeregu, dlatego ciocia, babcia. Przyjdzie czas i na ojca, i matkę, ale to trzeba powoli sektę wyznawców przyzwyczaić, że to wesołe i
Dlatego uważam, że wszelakie redystrybucje pieniądza (czy życia w przypadku wojny) są złe bo to gra o sumie zerowej.