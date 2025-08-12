1200 zł za ogrzewanie? Tysiące Polaków już dostało pisma ze spółdzielni
Podwyżki nawet o 100% spółdzielnie już wysyłają pisma, a rząd dopiero analizuje sytuację. Dla wielu rodzin to dodatkowe 600 zł miesięcznie tylko za ciepło. Jak Wasze spółdzielnie? Macie już nowe stawki?herozone
@ArnoldZboczek: A ja pamiętam czasy, gdy tyle wynosiła pensja minimalna.
Oczywiście, bon dla każdego, bez względu na dochód, wielkość mieszkania, ilość dzieci. Nie wolno dać czasowej ulgi podatkowej z kryteriami, bo bon pozwala na dodatkowe stołki obsługujące program...
@Delegatura_Sciany_Wschodniej: drogawo, tylko to ja płacę za prawie 60m. Ale ja z balkonu (gdybym go miał) to bym widzial sky tower, czyli prawie jak ukraina XD
Po tym roku obniżyli zaliczkę na grzanie.