Teoria grup, krok po kroku: 1-7 - napisy PL
Teoria grup dla początkujących. dlaczego e = EINHEIT !!! Matma dla zaawansowanych - Współczesna algebra abstrakcyjna .TomClon
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Teoria grup dla początkujących. dlaczego e = EINHEIT !!! Matma dla zaawansowanych - Współczesna algebra abstrakcyjna .TomClon
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (15)
najlepsze
- mogę śmiało powiedzieć że to Pan Tomasz rozjaśnił mi idee liczb p-addytywnych , też polecam ten kanał .
Dzięki Panu Tomaszowi dotarła do mnie ta książka Liczby nadrzeczywiste w tłumaczeniu w/w. Może kiedyś zgarnę jego autograf (ʘ‿ʘ)