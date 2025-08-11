Sprawa piotrkowskich policjantów w częstochowskim sądzie
Pod koniec uzasadnienia do aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi M., jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie, znajduje się informacja: Postanowieniem z 13 października 2023 roku ze śledztwa wyłączono materiały o czyn z art. 231 1 k.k. w zw. z art. 12 1 k.k.marbar4241
- #
- #
- #
- #
- #
- 4
- Odpowiedz
Komentarze (4)
najlepsze
Czy potwierdzono, kto do kogo dzwonił? Nie
Czy potwierdzono, jakie ma koneksje Sebcio albo jego tata, w policji, prokuraturze? Nie
itp itd
I nim ktoś zacznie pisać, że przecież znają jakiegoś "szaraczka" to się bardzo myli. Wielu tych policjantów od góry do dołu, zna się dobrze, razem kończyli szkoły, razem pili na kursach, a to, że jeden awansował a