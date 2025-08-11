Warto poszukać w innych sklepach niż sklepy ściśle dedykowane aparatom słuchowym. Ja kupowałem moje w sklepie mającym oprócz aparatów także sprzęt ortopedyczny, wózki, itd., więc nie mają na tych aparatach takich marż.



Ten aparat, tam gdzie kupowałem moje (nie będę wskazywać gdzie, żeby nie było, że reklamuję) kosztował (teraz niedostępny) 4899 PLN sztuka. Odejmując dofinansowanie z NFZ 1050 na aparat daje nam 3849, razy dwa 7698 PLN. W tej klasie aparatów ja Pokaż całość