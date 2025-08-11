Pomocy! Nie chcę czekać aż świat całkiem zamilknie.
Drogie Mirki i Mirabelki, mam na imię Grzegorz i jestem tutaj z wami od prawie 16 lat. W ciągu ostatnich dwóch lat mój słuch zaczął się nagle pogarszać, z dnia na dzień słyszę coraz mniej. Lekarze stwierdzili obustronny ubytek słuchu, postępujący. Najgorsze jest to że proces jest nieodwracalny.skeeball
Zwracam się do was wszystkich, nie chcę pogrążyć się w całkowitej ciszy, pomóżcie mi!
Trzymaj się, trzymam kciuki za uzbieranie całej kwoty.
Ten aparat, tam gdzie kupowałem moje (nie będę wskazywać gdzie, żeby nie było, że reklamuję) kosztował (teraz niedostępny) 4899 PLN sztuka. Odejmując dofinansowanie z NFZ 1050 na aparat daje nam 3849, razy dwa 7698 PLN. W tej klasie aparatów ja