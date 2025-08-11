Postępowanie w sprawie KPO przejmuje europejska prokuratura
Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował, że postępowanie ws. dotacji z KPO, wszczęte w piątek przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, zostanie w poniedziałek przekazane do Prokuratury Europejskiej. To postępowanie będą prowadzić niezależni prokuratorzy dodał.P-v-E
@Nighthuntero: a czemu nie?
@dziacha: Może się okazać, że UE nie wypłaci tej części środków i te jachty zafundują cwaniakom Polacy w całości z własnych kieszeni.
Najpierw oddali ocenę wniosków o dofinansowanie prywatnym podmiotom a teraz weryfikację tego wała prokuraturze europejskiej przyznając się de facto do tego, że w Polsce nie ma bezstronnej prokuratury XD
Żenada.
Rozumiem,
@fafak: this, Niemcy podczas II wś też działali legalnie, było nie było.
inna sprawa, że kwestia legalności nie jest taka oczywista bo jednak fundusz ten miał iść na odbudowę, na jakieś cele i strategie a nie kurde solarium i ekspres do kawy xd