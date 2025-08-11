Jerzy Dziewulski nie żyje. Polski antyterrorysta miał 81 lat
Nie żyje Jerzy Dziewulski. Policjant, antyterrorysta, polityk, a także jeden z dowódców operacji "Most" miał 81 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła w rozmowie z Polsat News rodzina.dylann-nowe-konto
Uff, całe szczęście że miał chociaż jednego syna, mógł mieć dwa razy to drugie.
@Adaslaw: Ehh, klasyk z kapuczino, parę tygodni temu leciało na TVP.
Taki z niego specjalista że na strzelnicy sam postrzelił się w nogę, a potem chwalił się, że dostał odznaczenie za to, że został postrzelony xD
"Kierował działaniami podczas trzynastu zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia; w czasie tych akcji nie zginął żaden z pasażerów"
Odbył szkolenie w siłach specjalnych Izraela, uzyskując uprawnienia specjalisty taktyki i techniki walki z terroryzmem, a także szkolenia prowadzone przez instytucje publiczne w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech[4][10]. Uzyskał liczne