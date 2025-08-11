Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6323
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4463
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4198
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3814
KPO największy wał ostatnich lat, Mapa
KPO największy wał ostatnich lat, Mapa
2829

Powiązane tagi