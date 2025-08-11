Polki żyją w zdrowiu dłużej niż Europejki. Polacy już niekoniecznie
Statystyczny Polak żyje w zdrowiu o 2,5 roku krócej niż statystyczna Polka. W przypadku statystycznych Europejczyków ta różnica wynosi tylko pół roku.michal-fitz
Poniżej wkleiłem gruby zestaw badań przesiewowych już od 20-go roku zycia - „Moje Zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej” Darmowe i dla obu płci. Logujesz się na internetowe konto pacjenta i masz z automatu skierowanie. I co? I patrząc po komentarzach do niektórych jak grochem o ścianę. Niektórzy zaczynają działać jak jest już za późno, ale może części z osob te info pomoże.
