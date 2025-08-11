Wspaniałe widoki i niecodzienne atrakcje Małopolskiego Szlaku Winnego
Wiesz, że polskie wina zdobywają nagrody w światowych konkursach? Przemierzyliśmy Małopolski Szlak Winny, odwiedzając nie tylko pięknie położone winnice, ale też okoliczne atrakcje jak zamek w Melsztynie, ścieżkę w koronach drzew i skamieniałe miasto w Ciężkowicach czy też Ojcowski Park Narodowy.lukasz-piernikarczyk
- 25
Komentarze (25)
Ceny win polskich wahają się od 40zł-80zł za butelkę zakupione w winnicy.
Zamek w Melsztynie
Wstęp bezpłatny
Ścieżka
@Lufio: To dlaczego nie da się taniej? Tak jak OP mi odpisał? 40zł za flaszkę wina bezpośrednio od winiarza to gruba przesada. Samemu chyba będę pędził jak mój dziadek :)
@lukasz-piernikarczyk: Nie no wiadomo. U nas było z wiśni, śliwek i winogron też. Ale bardzo dobre :)