Wiesz, że polskie wina zdobywają nagrody w światowych konkursach? Przemierzyliśmy Małopolski Szlak Winny, odwiedzając nie tylko pięknie położone winnice, ale też okoliczne atrakcje jak zamek w Melsztynie, ścieżkę w koronach drzew i skamieniałe miasto w Ciężkowicach czy też Ojcowski Park Narodowy.