Facet zbudował mur z idealnie dopasowanych kamieni prekolumbijskim stylem
Na reddicie gość opublikował zdjęcia swojego muru, który wykonał całkowicie ręcznie kamienie są ułożone w stylu polikonowych murów inkaskich, idealnie dopasowane jak puzzle, bez żadnej zaprawy. Warto zobaczyć, jak wygląda rekonstrukcja tej starożytnej technikimchype
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
BTW w uk chyba był typek co też w pojedynkę przenosi megality ważące po kilka ton, więc generalnie nie jest to wielki wyczyn
@wyssoki: cejrowski to kolejna ofiara samozachwytu i wiary we własny geniusz połączonych z ego wałęsy xD
generalnie szkoda że obecnie bliżej mu do maxa kolonki niż cejrowskiego z dawnych lat...
Sam fakt o dacie wynalezieniu koła, Egipcjanie i Inkowie ponoć go nie znali w tamtych czasach. Dalej sama technologia obróbki kamienia prymitywnymi narzędziami jest nie wiarygodna, transport kamieni, gdzie kamieniołomy są oddalone o setki kilometrów. Tutaj są aspekty które nie pasują do dat histori a nikt nie kwapi się do tego aby zmienić tak znaczące fakty w podręcznikach
Edit. ok, typ używał ale nie powie jakich bo go ludzie atakujo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tu jest fragment takiego filmu, gdzie ktoś tak buduje, ale Smartgasm nie umieścił ani tytułu, ani nazwy, ani nic. Ech...
To super, w takim razie uprzejmie informuję, że narzędzia można zrobić z brązu, który jakby to powiedzieć, jest znacznie lepszym materiałem do tego typu artefaktów niż miedź. I wszystko nadal będzie zgodne z historycznym stanem.
To teraz poczytaj sobie jak się wytwarzało miedziane narzędzia, i potem wróć tu ze swoim xD? I zastanów się wtedy, czy wielkim problemem technologicznym - po opanowaniu wytwarzania narzędzi miedzianych - jest wytwarzanie narzędzi z brązu.
no ja tam nie widzę takiego info o całkowicie ręcznej robocie, jest może gdzieś więcej artykułów o typie i jego robocie? Za to widzę całkiem sporo stalowych narzędzi, do których inkowie nie mieli dostępu, tak więc rekonstrukcja to trochę za dużo powiedziane. Żeby się nie okazało jak z tymi chińczykami co robią ręcznie
https://www.youtube.com/watch?v=i8ZHYWle0DE&t=109s