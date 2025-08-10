Za kasę z KPO kupisz Porsche?! Najdroższe samochody z rządowej listy.
KPO Krajowy Plan Odbudowy to unijny worek z kasą, który miał ratować polską gospodarkę po pandemii. W teorii: ekologia, innowacje, czyste pojazdy. W praktyce na liście samochodów kwalifikujących się do dotacji znalazły się hybrydowe i elektryczne luksusy za setki tysięcy złotych.samochodowy
Ekologiczny to jest mały samochód miejski, najlepiej z nie tak bardzo d--------i normami jakie mamy teraz, bo daje to dłuższą żywotność silnika i jeżeli ma dobre blachy to może 20+ lat jeździć u różnych właścicieli. Energia i materiały wydane na jego produkcję wydawane są raz, jest
W tym miesiącu mapka dofinansowań dla szeroko pojętej kultury? XD
@rychu-nalepa: O, to akurat byłby świetny spin-off!
Lamborghini do przewozu książek na dywersyfikację działalności antykwariatu na wypadek zbliżającego się kryzysu :D
Nie to nie worek z kasą a kredyt.
I my to jeszcze będziemy spłacać dekady.