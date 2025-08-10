UE już od października będzie skanować Twoje szyfrowane E2E wiadomości
Sprawa jeszcze nie jest przesądzona, ale UE planuje wprowadzić od października 2025 obowiązkowe skanowanie czatów, także w szyfrowanych wiadomościach. Jest to atak na prywatność. Artykuł ENG, streszczenie PL w komentarzuK_R_S
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Bo zawsze wiadomoś można zaszyfrować na wyższej warstwie. A warstwy można dokładać w nieskończoność.
W efekcie dojdziemy do ABSURDALNEJ sytuacji gdzie urząd/(specjalna maszyna) będzie skanować każdą transmisję danych... A jeśli dane te będą dla niej niezrozumiałe to zablokuje ich transfer..
- co z kolei wylaczy bezpieczeństwo w sieci i cofnie cyfryzację do średniowiecza..
To ty się kolego mylisz.
Jeśli twój telefon nie będzie przechowywał wiadomości w formie jawnej to nawet służby nic
I co? Będą skanować i gromadzić treść każdego pliku z każdego telefonu?
Co jest (nawiasem mówiąc) skrywanym cichym marzeniem europejskich komunistów...
Zakop za clikbajt, wprowadzanie w błąd, manipulację. Przy okazji czarna
Gdyby nie pis to by można sobie w żabce kupić anonimowego prepaida i wysyłać sobie szyfrowane treści bez ryzyka
Projekt, zapoczątkowany w 2022 roku, zakłada klientowskie skanowanie wszystkich wiadomości (tzw. client-side scanning) w celu wykrywania materiałów o treści CSAM (child sexual abuse material) – choć wcześniej próby ograniczenia skanowania (np. w Belgii — tylko zdjęcia, filmy