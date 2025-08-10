ex-szefowa PARP: min. Pełczyńska odpowiada za nieprawidłowości przy KPO HoReCa
Wykopowa idolka - ciocia Kasia z Polski 2050 Holowni wskazana przez ex-szefowa PARP jako glowna winna afery wokol KPO.opewnieJerzy
Komentarze (16)
@baal80: Owszem. Ale teraz maja powod zeby ja wypieprzyc, bez spolecznego oburzenia. W koncu spieprzyla swoje obowiazki z KPO.
Wiadomo, ze wyleci za walke z deweloperami a nie z KPO.
No i te jej debilne tlumacznia na X, ze to wina pisu raczej jej ujmują anizel dodają posluchu, bo to platforma chwalila sie blokowaniem KPO zeby
Na jaw wyszła kradzież i defraudacja publicznych pieniędzy: no to teraz trzeba zwolnić kogoś i można kraść dalej ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ