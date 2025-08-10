Kraków nie ma pieniędzy na Bubla zwanym SCT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wystosował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Warszawy o środki z KPOLardor
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wystosował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Warszawy o środki z KPOLardor
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (42)
najlepsze
@wioslarz-umyslow: Pamiętam wcześniejszy rząd. U mnie w rodzinnym mieście oficjalnie było wiadomo, że miasto dostanie G---O od państwa, a o środki unijne nie ma co nawet walczyć. Miasto obok z byle projektem było zasypywane morzem pieniędzy. Jena różnica, tam rządził PiS, a w rodzinnym mieście jakoś wyszło, że nie.
Pamiętasz lata temu jak jakieś miasto narzekało na obostrzenia dotyczące dofinansowania?
szokiem jest podpisanie się pod nim wójtów sąsiednich gmin,
które z definicji najbardziej dostają w dupę po wprowadzeniu SCT
co na to ich wyborcy? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak na marginesie nie ma to jak uchwalać bubla nie mając na to pieniędzy. Teraz kombinują z kasą z KPO czyli kredytem.
PAjace.
@marpic: Nowy Ład był taki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Natomiast Trzaskowskie, Majchrowskie i inne libki prosto z epoki Balcerowicza łupanego chcą, żeby biedaki nie pałętały się im pod nogami w swoich 30-letnich samochodach, kiedy oni jadą elektrykiem po centrum. A jak coś ci się