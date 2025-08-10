Do tego pieniadze były blokowane przez lata przez KE gdzie jej koledzy z partii za tym lobbowali. Chieli wrócić do włądzy a Brukseli wyjątkowo taki rzad pasował. Uj z tym ze polacy potracili swoje biznesy i dorobki całego życia.

Teraz kolejne wyplacanie kpo bedzie wyglądało podobnie albo i gorzej. to tak, jakby strazacy przyjechali gasic budynek, który spłonął pare lat temu, ale wode trzeba wylać bo mamy jej w opór.