Afera wokół KPO. Posłanka KO: połowa moich znajomych i rodziny dostała
Połowa albo i większość moich znajomych, rodziny bliższej, dalszej, też dostała dofinansowania w ramach HoReCA - stwierdziła Katarzyna Królak na antenie Polsat News. Pieniądze z KPO przez branżę HoReCa miały być wydawane m.in. na kupno jachtów i mebli. Kontrole zapowiedział resort.El_Kamilos23
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Ktos bierze pieniądze, kto inny spłaca.
A ona z dumą przyznaje, że połowa jej rodziny i znajomych to dostała, a my nie otrzymujący nic spłacamy jej dług.
Czy to jest robione po to, żeby wywołać wojnę domową?
reasumując obie partie powinny wylądować na wysypisku i zostać zasypane
Teraz kolejne wyplacanie kpo bedzie wyglądało podobnie albo i gorzej. to tak, jakby strazacy przyjechali gasic budynek, który spłonął pare lat temu, ale wode trzeba wylać bo mamy jej w opór.
co za banda dzbanów