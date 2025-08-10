"– Ta sprawa ma podłoże polityczne i pod z góry przyjętą tezę – uważa fundacja Freedom-24. Na dowód Michał Wdowczyk przytacza ustalenia medialne z listopada ub. r., z których wynika, że w Dubaju pozostają wciąż inni poszukiwani, a państwo polskie nie radzi sobie z ich ściągnięciem. Wnioski ekstradycyjne dotyczyły (łącznie z Majtczakiem) sześciu osób, w tym rapera podejrzanego o przestępstwa narkotykowe, szefa zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym hazardem, czy osób związanych Pokaż całość