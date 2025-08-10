Produkty spożywcze przeznaczone jako pomoc dla Ukrainy wylądowały w Afryce
w sklepie Polska pomoc humanitarna SPRZEDAWANA w afrykańskich sklepach? Szokujący proceder!spicmen
- #
- 30
- Odpowiedz
w sklepie Polska pomoc humanitarna SPRZEDAWANA w afrykańskich sklepach? Szokujący proceder!spicmen
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
Iwan, wracaj do okopu. Nie po to wysylam kasę na amunicję dla Ukrainy byś pisał kocopoły w polskiej sieci...
Znaczy się, że latają?