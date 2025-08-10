Tak działa rosyjski wywiad w Polsce.
Wójtowie, burmistrzowie alarmują: w trybie dostępu do informacji publicznej wpływają pytania o lokalizację ujęć wody, wiatraków, dróg ewakuacyjnych. Płacą w bitcoinach szantażowanym chłopcom, infiltrują uczelnie, śledzą samorządy. Wiemy, jak działa w Polsce rosyjski wywiad.spere
Przykłady :
"Minister ds. równości Katarzyna Kotula twierdzi, że krytycy wpuszczania mężczyzn do sportu kobiet są inspirowani przez Rosję."
https://dorzeczy.pl/opinie/622174/minister-kotula-broni-mezczyzn-w-damskim-sporcie.html
https://x.com/donaldtusk/status/1907449899408363825
O rzekomej "rosyjskiej" ingerencji w wybory.
https://wiadomosci.wp.pl/ujawniamy-ingerencja-w-wybory-spoty-bez-autora-i-akcja-demokracja-7156892271278624a
@Spencer12: Myślałem, że zupka chińska dawno osiągnęła dno choroby umysłowej. Ale ona dzielnie walczy i produkuje nowe zaburzenia swojej osobowości
To nie ma nic wspólnego z informacją publiczną
tu się raczej służby antykorupcyjne powinne zacząć brać za tych alkoholików.
https://monitor-ujec.imgw.pl/#/hydro,meteo,waterintakes/-/-/7/19.5000/51.7000
https://emp.pw.edu.pl/lista-obiektow