Rosja, czy Putin obecnie jest przez elity oraz ludzi im bliskim wykorzystywana/wykorzystywany jako świetny psy-ops, który ma zadanie zastraszyć społeczeństwo, tłumaczyć radykalne decyzje czy postanowienia rządzących + przerzucać odpowiedzialność za jakikolwiek kryzys w państwie/państwach właśnie na Rosje.Przykłady :"Minister ds. równości Katarzyna Kotula twierdzi, że krytycy wpuszczania mężczyzn do sportu kobiet są inspirowani przez Rosję."