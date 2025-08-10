Jak izraelski system edukacji pierze izraelskiej młodzieży mózgi
Nauczycielka opowiada o syjonistycznej indoktrynacji od dziecka, o programowaniu ich w roli ofiar. Jest też polski wątek o wycieczkach izraelskiej młodzieży do obozów koncentracyjnych.marqsk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
-wycieczki obstawiał MOSAD po cywilu czy inne służby izraelskie, chodzili sobie normalnie z bronią (na szczęście PiS to ukrócił chyba w 2018 i o to też był straszny raban na linii Warszawa-Tel Awiw)
-młodzi nie kumali polskiego, więc jak dwóch polskich dziadków do nich zagadało po polsku, że co tu porabiają i skąd są, to jedna
ma koszt z KPo.
kto jak kto, ale izraelskie dzieci docenią wysiłek, ile można rzygać w samolotach.
tego się nie da przeskoczyć w polskim nie ma zwrotu 'macht'.
hm no to może bez drutów kolczastych posłać?
będziemy chcieli uderzyć w syjonistów ale jednocześnie to uderzy w pamięć o ofiarach polskich
Media też piorą mózgi Izraelitom.
Film dokumentalny" Zniesławienie": https://youtu.be/NlmXRNEDWiY