Krytyczne punkty

1) min ~1 rok znajomości z zapraszaną (online /nieonline nie ma znaczenia), jeśli online, mieć dowody(rezerwacje zdjęcia) na min 2 wyjazdy do niej w ciągu tego odcinku czasu, --- prz czym zawsze warto mówić że poznaliście się w restauracji / galerii ble ble ble

--- urzędnicy to często konserwatywne dinozaurowe zakute pały więc tylko faceToFace rozumieją reszta dla nich to obłuda xD

2) załączyć zdjęcia z jej rodziną / jej znajomymi do zaproszenia /aplikacji o wizę

3) zapraszana ma mieć prace i informuje o wyjeździe pracodowacę(dowód na to załączyć) albo była zamożna z punktu widzenia warunków kraju z którego pochodzi / ma jakieś oszczędności 3x pensja miesięczna (nawet jak jej przelejecie niebezpośrednio na konto w niewielkich transzach 1den h@)

4) załączyć aktualne miejsce zameldowania/rach bankowy z oszczędnościami/wyciąg z rachunku stan konta

5) wniosek o wizę +- zaproszenie złożyć trzeba najpóźniej min 3miesiące przed planowaną datą przyjazdu bo cała procedure trwa dłuuugo

6) zaproszenie o ile nie jest wymienione na stronie ambasday że jest wymagane dla typu aplikowanej wizy to nie jest konieczne by złożyć je w urzędzie woj ds cudzoziemców i czekać 1miech dłużej na wszystko ale trzeba je wtedy z kolei załączyć w całości z załącznikami do aplikacji o wizę

- ważne jest by udowodnić po co jest zapraszana i typ wizy w aplikacji był zgodny z intencją i informacjami w załącznikach/aplikacji(patrz appeal statement który może być waszym listem intencyjnym)

- tutaj warto napisać oddzielnie kartkę że deklaruje się np że będziesz sponsorem i zapewniasz dobrostan + piszesz dokładnie co gdzie kiedy planujecie robić/zwiedzać

7) zarezerować bilety powrotne z nią i z powrotem i rezerwacje noclegów

8) bzdurą jest że związek jest jakimś redFlagiem a chodzi jedynie o weryfikację pod kątem handlu żywym towarem i wywożeniu do niewolniczej pracy i zapewnienie że zapraszana wróci, nawet jeśli zmieni zdanie i zostanie

9) załączyć ubezpieczenie z listy ubezpieczycieli zatwierdzony ze strony gov pl

10)załączyć stan waszego konta, dowody dochodu zapraszającego

11)skany/zdjęcia paszportów

12)miejsca waszego zameldowania + dowód najmu lokalu albo posiadanie takowego w którym przebywacie aktualnie

13)dołożyć numer waszego telefonu @mail -> po złożeniu aplikacji w pewnym momencie zadzwoni straż granicza do Was i sprawdzi krótko Waszą znajomość intencje i waszą osobę

14)ani Wy ani zapraszana nie może mieć jakiejś kryminalnej akcji bo to jest potencjalnie redflag

15)AOSG/oświadczenie o finansowaniu/pełnym wsparciu zapraszanegp w oryginale prawdopodobnie jest aktualną częścią wymaganych dokumentów (ale niewspomnianych na stronie ambasady polskiej) do uzyskania wizy turystycznej na zaproszenie od kogoś a nie dopiero w czasie wylotu, AOSG jest potem z wizą zwracane

16)koniecznie zapraszający z zapraszanym razem muszą być na miejscu przy wyjeździe w passport control na lotnisku zarówno kraju wylotu jak i PL z zapraszaną co potwierdza wasze intencje i autentyczność całości

17)Niewypelnione miejsca w zaproszeniu wpisujecie kreski np nazwisko panienskie

18)Warto skorzystać z pomocy tzw travel agency po stronie kraju zapraszanej które ustali dostarczenie dokumentów i wypelni aplikację

19)Travel agency często mają insight jakie pytanie są zadawane zapraszanej o ile zostanie zaproszona na interview do ambasady, ale też jest tego pełno w internecie

20)Bilety w kierunku azjatyckim najlepiej (afaik) Qatar Airlines potem Emirates, mają najlepsze opcje zwrotu w razie czego i są całkiem przyjemni w lotach/support akcji

21)Warto mieć odłożone więcej hajsu na całą akcję, kasę zarobicie a uwalona aplikacja to jest 0,5-1 rok w plecy planów

22)Jeśli odrzucą Wam aplikację o wizę i będzie to powód typu brakuje dokumentów / powód złożenia aplikacji, napiszcie do jakiejś porządnej polskiej agencji wsparcia wizoweg to Wam sprawdzi dokumenty i tyłek uratuje, na prawdę nie liczcie że sami wpadniecie o co może chodzić

23)Urzędnikom konsularnym totalnie nie zależy na tym by Was przepuścić tylko chronić własny tyłek i przepuszczają wtedy jak widzą że nie ma jak uwalić

24)Aplikacje w 1szym podejściu mogą być często rozpatrywane przez szeregowych cieciów w ambasadzie a dopiero apelacje przez polskich urzędników(możliwe że ze strachu że pójdzie sprawa do MSZ jak coś namieszają)

25)Urzędnicy korzystają z informacji pozyskanych ze służb więc ich wykładnia oceny aplikacji jest o kant h@ja logiki rozbić więc możliwe jest odrzucenie 1 z 2 aplikacji które prezentują się tak samo "bo tak mi się uwidziało"

26)Musicie przeczytać na stronie ambasady co jest potrzebne do aplikacji o wizę,

--- info nie musi być aktualne także albo prosicie jakąś polską agencję wizową o wykładnię aktualną albo liczycie że urzędnik poprosi o dostarczenie czegoś tam(mało prawdopodobne) a nie uwali Wam aplikację i pozostaje apelecja

27)Aplikacja o kolejną wizę | pobyt tymaczasowy/kontynuacje musi być zgodny z intencją 1szej/celem z jaką została wyda wiza wjazdowa do PL

--- czyli cel odwiedziny to karta pobytu tymczasowego aplikowana ze względu na pobyt z obywatelem RP i prawdopodobne nie może być to nigdy praca ani studiowanie(może kiedyś się to zmieni)

28)Nie liczcie że przejdzie zatrudnienie zapraszanej na umowę bo w nieprzeciętnej mózgownicy urzędasa to "Łobejście pława" choć nie jest bo nikt Wam nie zabroni tego względem kogoś z Waszej rodziny w PL

29)Kolejna aplikacja (pobyt tymczasowy) musi być powiązany z miejscem zamieszkania zapraszanego wydawana zwykle na 2lata powininen w mazowieckiem trwa to max rok

--- wszystko zależy od popularności / ilości wniosków w danym województwie także w podkarpackiem pewnie szyko pójdzie i procedura jest taka sama jak przy sprawdzaniu zaproszenia cudzoziemca/aplikacji o wizę

--- jest prawie 100% pewne że wiza pobytu tymczasowego zostanie przyznana jeśli zaprezentujecie takie same albo lepsze warunki pobytu cudzoziemca

--- nie można pracować / studiować na uczelniach(zwykłe kursy uprawnienia są ok); ani wyjeżdżać z PL w oczekiwaniu na kartę/wizę pobyt tymczasowy chyba że wjazdowa wiza pozwalała na pracę albo studiowanie

--- pobyt w oczekiwaniu na kartę pobytu tymczasowgo w PL jest 100% legalny

Na koniec: