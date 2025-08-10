Witamy w Orwellu.

Uśmiechnijcie się. To wszystko dla waszego dobra a Komisja kocha was.



🇪🇺 Od 8 sierpnia obowiązuje Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA), oficjalnie rozporządzenie UE 2024/1083, przyjęte 11 kwietnia 2024 r. Oficjalnie ma na celu ochronę pluralizmu i niezależności mediów, zapewnienie wolności redakcyjnej, ochrona źródeł dziennikarskich, przejrzystość własności mediów oraz zapobieganie nadmiernym wpływom politycznym lub gospodarczym.

Jednak krytycy wyrażają obawy dotyczące zapisów w artykule 4, który pozwala na podejmowanie działań Pokaż całość