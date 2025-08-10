Unijny "Akt wolności mediów" zezwala na aresztowanie dziennikarzy
"Unijny Akt wolności mediów - EMFA - European Media Freedom Act - zezwala na aresztowania dziennikarzy, jeśli jest to uzasadnione interesem publicznym" - alarmuje Jacek Saryusz Wolski.VoxClamantisInDeserto
@groszek71: Komuch. To ich modus operandi. Przedstawił to Orwell w postaci m.in. Ministerstwa Pokoju, które zajmowało się wojną:
- państwa "ludowe", w których lud o niczym nie decydował albo uczestniczył tylko w wyborach pozorowanych (np. wybierał tylko z listy jednej partii).
- Światowy Ruch Obrońców Pokoju realizował agendę militarystyczną Sowietów, by rozbroić państwa zachodu a wzmocnić militarnie komuchów,
- konstytucje komunistyczne żadnych praw
wszystkich nas nie uciszycie XD
ps. wolne media hm trochę jak wolna palestyna, ani to morska ani świnka.
ej ja canonem zdjęcia robię, w necie gram nałogowo w kwaka i popier.olę sobie trochę na wykopie czasami hm przeżyję ;)
ps. ale wam chyba też cnie zablokuje wszystko?
Uśmiechnijcie się. To wszystko dla waszego dobra a Komisja kocha was.
🇪🇺 Od 8 sierpnia obowiązuje Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA), oficjalnie rozporządzenie UE 2024/1083, przyjęte 11 kwietnia 2024 r. Oficjalnie ma na celu ochronę pluralizmu i niezależności mediów, zapewnienie wolności redakcyjnej, ochrona źródeł dziennikarskich, przejrzystość własności mediów oraz zapobieganie nadmiernym wpływom politycznym lub gospodarczym.
Jednak krytycy wyrażają obawy dotyczące zapisów w artykule 4, który pozwala na podejmowanie działań