Browar w ogniu krytyki za dotację z KPO. Firma: Nie dostaliśmy ani złotówki
Nakręconi korbą internauci atakują niewielki browar rzemieślniczy, mimo ze ten zrezygnował z dofinansowania KPO na separator do drożdży.musztym
@Kibishi:
Powinni być jedni i drudzy, oczywiście mowa o absurdalnych wnioskach i absurdalnych decyzjach przyjmowania tych wniosków. Akceptacja takiego zachowania (składania wyłudzających wniosków) powoduje, że cwaniactwo staje się akceptowalne i uważane za coś dobrego.
@Kibishi: Arbitralnie? Bo dywersyfikacja w CoRaCe stoi jak wół wpisana w KPO.
Jak ci petent mówi że ma hotel i chce wynajmować jachty, to jak możesz to zweryfikować inaczej niż przeprowadzając kontrolę po fakcie? A może nie wpisuje się w to jedno z zadań oficjalnych KPO, czyli dywersyfikacje w CoRaCr?
Te separator do drożdży dla browaru też jak najbardziej uzasadniony zakup, ale motłoch jak motłoch, nic już
Co śmiejszniejsze, wniosek jest całkiem sensowny. Powiedzmy to wprost - nowa kategoria produktu jak najbardziej stanowi innowację dla zakładu produkcyjnego, to nie jest sprzęt który właściciel sobie postawi w garażu i będzie użytkował jako luksusową zabawkę...
@Chris_Karczynski: wszystkim równo, wszystkim g---o
To akurat rozsądna rzecz na dofinansowanie
lubię p--o poszukam tego browaru, i na ile pozwoli mi podniebienie polubię bądź nie. wystarczy?
https://x.com/K_Stanowski/status/1954614103764251034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954614103764251034%7Ctwgr%5E24c5daa9958a723541200dff623a0ebcd635692b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwykop.pl%2Flink%2F7767805%2F582-tys-na-zwalczanie-uprzedzen-jurorow-w-konkursach-muzyki-klasycznej-xd
Patrzcie, jeden przypadek gdzie w związku z oburzeniem w sprawie afery rzekomo komuś niewinnemu się oberwało rykoszetem "spotkała go fala hejtu" itp. itd.
Także proszę się teraz wstydzić, posypać głowę popiołem i zapomnieć o temacie.
Bo jutro jak spróbujesz znowu podnieść temat, to się dowiesz, że przez Ciebie cierpią niewinni przedsiębiorcy. Także morda w kubeł.
Brzmi to nawet sensownie.
Dlatego nie dostali.
Gdyby złożyli wniosek o jacht na którym będą dyzertyfikować p--o bezalkoholowe to by dostali tyle ile by tylko zdołali zawnioskować;))))