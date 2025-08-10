Ogólnie to nie składający wnioski powinni być w ogniu krytyki, tylko Ci którzy je zaakceptowali, bo wniosek składać można było na wszystko ale decyzja które są warte dotacji była po stronie urzędników, którzy jak zwykle się nie postarali przy filtrowaniu. Ogólnie ze względu na jakość pracy urzędników to uważam, że nie powinno być żadnych dotacji.