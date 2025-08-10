Krajowy Plan Odbudowy polega na tym, aby wziac kredyt za pieniadze podatnikow i dofinansowac przedsiebiorstwa ktore zakupia eskpresy do kawy. Czy tak zainwestowalibyscie swoje pieniadze? Czy to rozsądny kredyt inwestycyjny?

Niektorzy moga sie zastanawiac, jak mozna nie miec wstydu i p-------c takie glupoty, otoz mozna i to wlasnie tacy ludzie dorabiaja sie na plecach spoleczenstwa i glosuja na platforme. Oni nie kieruja sie plebejska "chlopską logiką", uczciwoscia czy patriotyzmem.