Ja otwarłem sobie dane spółki JL Holiday.

No i tak. Kapitał 5 000 złotych.

99 udziałów na 100 ma jedna osoba (ten jeden udział jest po to aby obejść zus). I tutaj nic mnie nie dziwi, każdy kombinuje jak może. Widać tu też transfer biznesu na córkę. Ja np dzisiaj pozbawiam jdg adresu bo zaraz gmina będzie mnie ścigać i kosz na śmieci (no a nie wytwarzam żadnych odpadów). A tak bez adresu nie Pokaż całość