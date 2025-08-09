Trzy wnioski "kopiuj-wklej" na jachty
W tym dwa na spółki mające wspólnego właściciela, których nazwy różnią się dosłownie jedną literąboboliwo
Komentarze (22)
najlepsze
OD razu!
Będziemy kradli razem z miejscowymi złodziejami.
W końcu żyje się raz i śmierć frajerom!
@manstain: Dowiesz się o nim, jak już minie termin składania wniosków :)
Pamiętajcie nie spóźnić się jutro do roboty bo ktoś te pożyczki musi spłacić ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@armiakrolewska:
No i tak. Kapitał 5 000 złotych.
99 udziałów na 100 ma jedna osoba (ten jeden udział jest po to aby obejść zus). I tutaj nic mnie nie dziwi, każdy kombinuje jak może. Widać tu też transfer biznesu na córkę. Ja np dzisiaj pozbawiam jdg adresu bo zaraz gmina będzie mnie ścigać i kosz na śmieci (no a nie wytwarzam żadnych odpadów). A tak bez adresu nie
Szczerze to nic nie jest proste. Wszystko jest bardzo pokręcone. I dla Państwa, które toczy różne batalie o przepisy i interpretację i dla firm, które nie oszukujmy się w Polsce jadą bez trzymanki. Nie da się punktowo rozwiązać problemów.