Minister MSWiA Kierwiński nie widzi żadnej afery.
Legendarny minister od pogłosu Marcin Kierwiński w wypowiedzi dla TVP nie widzi żadnej afery i chwali szybką reakcję państwa. Równocześnie konfabuluje, że PiS przez lata blokował i nie chciał otrzymać pieniędzy z KPO. Jednak na szczęście im się udało i teraz te środki wzmacniają polską gospodarkę XDCzolgowy_tank
Komentarze (17)
Niestety w tym chorym kraju nie ma polityków i ugrupowania, które ma dobro kraju i obywateli w programie. Ci co są przy stole mają w programie Rodzina+ i
To przez PiS te swingers' cluby mamy dopiero teraz. Mogliśmy mieć wcześniej. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
