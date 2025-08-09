PONAD 100 OSÓB CHCIAŁA MIEĆ JACHT Z KPO!
Po zbadaniu wszystkich wniosków z KPO aż 107 z nich dotyczyło kategorii Jachtowej jak podaje Kanał Zero, filmik w linku.Czolgowy_tank
To się
Ostatnia afera ze świętokrzyskiego o dofinansowanie:
https://www.youtube.com/live/vQXHJcaBwjQ?si=A4-KrbjNmPsF1o7w
@revente: To nie jest głupie pytanie a z tego znaleziska, od człowieka bredzącego o prolach i chłopach pańszczyźnianych, się tego nie dowiemy ¯\(ツ)/¯.
A ilu z nich dostało na to pieniądze?
Bo zaczyna o liczbie złożonych wniosków, a dalej gada tak, jakby wszystkie dostały dofinansowanie.