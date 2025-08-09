Z 8 lat temu jechalem z ojcem z Białegostoku s8 i bedac juz za Wyszkowem zbliżałem sie powoli do gościa ktory lewym pasem cisna z rowerami na dachu. Ojciec mi powiedział zebym nie trzymał sie tak blisko bo rowery moga zlecieć. Dosłownie po 10 sekundach rowery zleciały z samochodu ładując zaraz za samochodem. Jakbym jechał sam to pewnie bym którymś dostał. Dzięki tato.