Ta kładka przypadkowo powstaje tuż obok tvn i forum.

Tam jest bardzo mało miejsca.

Generalnie lokalizacja najgorsza z możliwych.

Ale kasa poszła, teraz pewnie będzie smarowanie UNESCO, żeby złapać trytytkami krakowski karton.



Jak zrobili skrzyżowanie S7 z Igołomską, to do tej pory nie ma ani chodnika, ani trasy rowerowej. A jak jest kolejna stłuczka, to ludzie chowają się pod wiaduktem.