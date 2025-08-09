Niedbalstwo urzędników Krakowa może wyrzucić Kraków z UNESCO
Czy Kraków pierwsze miasto w historii wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO może z niej wylecieć? Niestety: tak. I to z hukiem. A wszystko przez urzędniczą nonszalancję, zignorowany list od dyrektora UNESCO i kładkę, której budowa może zagrozić unikatowemu krajobrazowi centrum Krakowa.enterprize
Komentarze (28)
CBA miałoby tu nieograniczone możliwości do wykazania się ¯_(ツ)_/¯
A tak serio to pytanie trzeba odwrócić i dowiedzieć sie dlaczego tak zadłużone miasto realizuje taki projekt z pominięciem konsultacji z mieszkańcami, przeciw opini dyrektora UNESCO i niezgodnie z pozwoleniem budowalnym? Komu tak bardzo zalezy na tej kładce i dlaczego?
Tam jest bardzo mało miejsca.
Generalnie lokalizacja najgorsza z możliwych.
Ale kasa poszła, teraz pewnie będzie smarowanie UNESCO, żeby złapać trytytkami krakowski karton.
Jak zrobili skrzyżowanie S7 z Igołomską, to do tej pory nie ma ani chodnika, ani trasy rowerowej. A jak jest kolejna stłuczka, to ludzie chowają się pod wiaduktem.
@H100: Tramwaj na Ruczaj i parking P&R, nowy Kampus UJ, Tauron Arena, Trasa Łagiewnicka, stadion Cracovii w sumie też.
Ale to tylko jacyś aktywiści tak twierdzą.
Prokuratura tu ładnie punktuje.