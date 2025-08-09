23-latek zginął na motorze. Jego narządy uratowały życie czterech osób
W Łodzi doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 23-letni motocyklista. Rodzina zmarłego wyraziła zgodę na oddanie jego organów osobom czekającym na przeszczepy. Szlachetny gest pomógł czterem pacjentom.WirtualnaPolska
Komentarze (109)
@Akuzativ94: ale weź.
Ile jest komentarzy że to całkowity bezsens kask na hulajnodze czy na rowerze.
Cytuje "w samochodzie też se w kasku
W Polsce jest domyślna zgoda na oddanie narządów (trzeba zastrzec za życia), a rodzinę pyta się kurtuazyjnie. Jakby były naprawdę potrzebne, a rodzina by się nie zgodziła, to i tak by pobrali.
Komentarz usunięty przez autora