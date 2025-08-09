Straż Miejska chciała mi wlepić mandat, a w Sądzie strażnik "odleciał"? Jest wyr
Próba ukarania mnie za zatrzymanie się za znakiem B-36, co prezentowałem w tym materiale: https://youtu.be/fHtEzd6Ngdg wylądowała w Sądzie. Twierdzę, że nie było szkodliwości społecznej, a Straż Miejska z Gdańska odlatuje na sali sądowej... Jeśli masz ochotę i możliwości, to możesz wesprzeć audyt fifioletowy_czlowiek
Początek i tło sprawy: W kwietniu 2025 roku autor filmu został zatrzymany przez Straż Miejską w Gdańsku za zatrzymanie pojazdu w miejscu z zakazem, aby podnieść butelkę, która spadła na podłogę. Strażnik chciał nałożyć mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny [00:59].
Argumentacja autora: Autor odmówił przyjęcia mandatu, argumentując, że jego czyn nie był społecznie szkodliwy, co jest warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie według Kodeksu
Zamiast tego powinno być promowane podejście: masz zmianę 8h, na tej zmianie jesteś rozliczany tylko i wyłącznie z reagowania do zgłoszeń z dyspozytorni, a także zgłoszeń od osoby postronnej
Tylko pewnie wtedy nie byłoby odcinka.