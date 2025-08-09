Pisowcy będą grzać do wyborów, że 100% KPO to w ogóle do Tuska poszło, i odblokowanie pieniędzy to żaden sukces xd

Nie wiem czy dla pisowsów będzie to wygodny temat gdy się go porówna z ich tarczami i milionowymi dotacjami dla diskopolowców, golców i innych miuoszy.