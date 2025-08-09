Kiedy umieszczamy tablicę?
Tablicę informacyjną należy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji przedsięwzięcia obejmującego inwestycje rzeczowe lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu itp. w miejscu jego realizacji.
Jakie informacje umieszczamy na tablicy?
Na tablicy należy umieścić nazwę Ostatecznego odbiorcy oraz tytuł przedsięwzięcia. Tytuł przedsięwzięcia może mieć maksymalnie 150 znaków
