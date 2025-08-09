Można żyć z nowym partnerem na koszt byłego małżonka :)
Sąd Najwyższy: Pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do alimentacji rozwiedzionego małżonka nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwiedzionych małżonków.martty
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
@z0z0l: Ale najczęściej zaczyna się od żony a potem z nią ma się dzieci więc skoro już dziś nie chcesz mieć żony ( również przez takie akcje) to raczej nie będziesz miał z nią dzieci.
Żaden rozsądny facet nie powinien brać ślubu - małżeństwo jest korzystne tylko dla kobiety.
Jak chłop źle trafi (na co jest duża szansa), to witaminka oskarży go fałszywie o p-----c i wyrzuci z własnego mieszkania, gdzie będzie mogła sprowadzać sobie gachów. Wszystko w akompaniamencie kobiet krzyczących o uciskającym patriarchacie.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Zmiany znacząco ograniczą alimenty na byłego małżonka:Likwidacja orzekania o winie w rozwodach.
Alimenty będą przyznawane tylko w wyjątkowych przypadkach (np. gdy jeden małżonek nie może pracować z powodu opieki nad dzieckiem lub choroby), maksymalnie na 5 lat (bez względu na winę).
Zasada: każdy małżonek powinien utrzymywać się samodzielnie po