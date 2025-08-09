8 października 2025 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 24 czerwca 2025 r., ogłoszona 7 lipca 2025 r.).



Zmiany znacząco ograniczą alimenty na byłego małżonka:Likwidacja orzekania o winie w rozwodach.

Alimenty będą przyznawane tylko w wyjątkowych przypadkach (np. gdy jeden małżonek nie może pracować z powodu opieki nad dzieckiem lub choroby), maksymalnie na 5 lat (bez względu na winę).

Zasada: każdy małżonek powinien utrzymywać się samodzielnie po Pokaż całość