Lodziarnia dostała 0,5 mln i staje sie odporna na kryzysy bo ma nowe lody.
Tytuł z KPO: Zwiększenie odporności sieci lodziarni LODOWATO w woj. śląskim na sytuacje kryzysowe poprzez rozwój w oparciu o nowe usługi realizowane na rzecz nowych grup klientów.lukasz-vall
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
chce poprostu zobaczyć ich reakcje i tłumaczenie
W godzinę jak wczoraj grzebałem znalazłem naście takich działalności co to wzięły kasę. Ale jakoś tak mało o
Że istniejąca lodziarnia się rozbudowuje? Że będą sprzedawać więcej lodów?
Komentarz usunięty przez autora