Kolejna innowacja z KPO. Symulator do gry w golfa.
Symulator do gry w golfa, wózki i kije golfowe w ramach KPO. Wystarczyło wpisać parę kluczowych słów i 490 140 złotych wpada na konto.Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Symulator do gry w golfa, wózki i kije golfowe w ramach KPO. Wystarczyło wpisać parę kluczowych słów i 490 140 złotych wpada na konto.Czolgowy_tank
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
Czy tego typu dopłaty są uczciwe? Można dyskutować. Czy z wydania pieniędzy będzie pożytek społeczny? Raczej nie. Czy zakup będzie wykorzystany w sposób zgodny z zgłoszeniem? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak.
Problem w tym, że parametry przyznawania tej kasy były skonstruowane tak, żeby w większości przypadków zakup był zgodny ze zgłoszeniem. Pytanie, kto zdecydował, żeby te parametry były ustawione w taki sposób?
Skandalem jest to, że kasa na która powinna iść na rozwój kraju poszła na prywatne biznesy i to na dodatek na te wybrane.
@Ka4az dobrze to wyjaśnij, jaki sens jest, zeby publiczne srodki szły na takie rzeczy? Co to da krajowi?
za 500k to faktycznie budę z kebabem we franczyzie możesz postawić, bólu d--y nie macie jak 100x tyle poszło na kredyt 2% do prywatnych mieszkań?
@Ka4az Jak nie masz konkretów, to będziesz tak sie starał tak kręcić.
A nie masz konkretów, bo takie dotacje nie są w interesie podatnika. Ponadto szkodzą konkurencji na rynku.