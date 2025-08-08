Jedna z ciekawszych dotacji z KPO to spełnienie marzeń dla wielu studentów i imprezowiczów w Polsce, czyli Kebab z pokojami hotelowymi. Jest to nowatorski wynalazek na skalę światową, który właśnie powstaje w Polsce dzięki dotacjom Unijnym. Książulo powinien jak najszybciej zbadać ten lokal.