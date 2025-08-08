Klub swingersów z dotacją z KPO. Właściciel zaprasza urzędników do odwiedzin
Burza wokół dotacji z KPO. Internauci prześwietlają firmy, które wystąpiły o pieniądze. Okazało się, że wśród nich znalazł się klub swingersów. Właściciel klubu mówi "Faktowi", że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. "Premier mówi o kontrolach? Zapraszam"insgi
Komentarze (51)
najlepsze
Z publicznie dostępnych informacji można się dowiedzieć że Pan Rafał zakupił najpewniej jakąś zajebistą obrabiarkę CNC i faktycznie zdywersyfikował ten b----l xd
Moim zdaniem i tak w porownaniu do innych wyglada to dosc legitnie.
Sam zamysł programu i zobowiązania wnioskodawcy. Po 12 miesiącach od zakupu Pan przedsiębiorca może sprzedać obrabiarkę i ma czysty pieniądz na fanaberie.
Jedni kupowali jachty, inni obrabiarki CNC z zamiarem ich odsprzedaży. Czego nie rozumiesz?
Kupowanie społek tylko po to, aby wziąc udział w programie też twoim zdaniem jest normalne? Czym były zasrane grupy
O to na co wydał te dotacje
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/204802
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/220401
Nie widzę tam maszyny do działalności metalurgicznej. O taka wnioskował ale w innej puli z 2020 roku