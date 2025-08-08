Tytuł jest trochę nieprawidłowy, bo zrzuca winę na beneficjentów. Tymczasem 100% winy spoczywa na debiliźmie rozdających. Jak ktoś daje za darmo, to tylko głupi nie bierze.



Przypomina mi to, jak ludzie nakręcają nienawiść do ukraińców, bo ci dostają socjal. Socjal, który wspaniałomyślnie przyznaje im polskie państwo.



To, stety lub niestety, nie jest wina ani właścicieli firm, ani cwaniaków żyjących z socjalu, że banda debili bezmyślnie rozdaje kasę.