Rząd i polscy przedsiębiorcy trwonią KPO. Jachty, auta elektryczne i brydż
Polskie biznesy i rząd dogadały się w sprawie wydatków z KPO. Branża gastronomiczna i hotelarska uważa, że... Przeczytajcie sami.NQBIT
Przypomina mi to, jak ludzie nakręcają nienawiść do ukraińców, bo ci dostają socjal. Socjal, który wspaniałomyślnie przyznaje im polskie państwo.
To, stety lub niestety, nie jest wina ani właścicieli firm, ani cwaniaków żyjących z socjalu, że banda debili bezmyślnie rozdaje kasę.