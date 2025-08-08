Nanostruktury przekraczają granice (ziaren w metalach).
Naukowcy z Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie jako pierwsi na świecie opracowali tanią i skalowalną metodę pokrywania dużych powierzchni metali uporządkowanymi nanostrukturami z tlenku tytanu.Kempes
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
już przyszłym roku pojawi się ponownie jako news, że jakis uniwersytet na zachód od nas wynalazł tą metode (oczywiście jako pierwszy na świecie) albo że jakaś zachodnia firma to opatentowala i wdraża...
To, albo kupić de facto kreta w spraju, spryskać i 2 sekundy później przetrzeć papierem, żeby była jak nowa.
Ewentualnie tania będzie, jak żółtki ukradną techologię i będą dostarczać produkt.
Bo bez tego, to oni sobie coś opracowali, na papierze albo w laborkach, w mikroskali bez znaczenia biznesowego.