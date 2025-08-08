Ostatnio jadę rowerem z dzieckiem w foteliku po rondzie, mały ruch, jadę spokojnie prawą stroną, rondo jedno pasmowe, żadna turbina. I stary cap wyprzedzał mnie na rondzie, zjeżdżając z ronda tuż przed moim kołem.

Złapaliśmy się potem, gość tworzył jakieś alternatywne POD, swoje przepisy itp. Maskara jak ludzie jeszcze, jeszcze przekonani o swojej racji ¯_(ツ)_/¯

Podziwiam, że ludziom się tak spieszy i jadą w takim napięciu... Jeździłem tak napięty może jak miałem Pokaż całość