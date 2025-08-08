Kierowca audi potrącił na pasach matkę z dzieckiem i uciekł
Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał 26-latek i dodatkowo był pod wpływem narkotyków, gdy kierował audi bez uprawnień. Na pasach w Sarbinowie w województwie zachodniopomorskim potrącił matkę z dzieckiem.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (12)
Dostanie zakaz kierowania pojazdami i już nigdy nie wsiądzie za kierownicę. Niech wie, że prawo w Polsce jest dla takich bezlitosne.
Złapaliśmy się potem, gość tworzył jakieś alternatywne POD, swoje przepisy itp. Maskara jak ludzie jeszcze, jeszcze przekonani o swojej racji ¯_(ツ)_/¯
Podziwiam, że ludziom się tak spieszy i jadą w takim napięciu... Jeździłem tak napięty może jak miałem
- Potrącił matkę z dzieckiem
- Na pasach.
- Napruty
- Naćpany
Patusy co drugi dzień walą krajówę razem z wódą i jeszcze im zostaje na auta premium.
Nie kierowca a kierujący, skoro bez uprawnień.
to jest dużo? Tak pytam bo nie znam się kompletnie ʕ•ᴥ•ʔ
(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง