Opis zbędny.
Komentarze (66)
najlepsze
https://x.com/ArturLacki/status/1953459726718484663
...
ułatwiający konsumpcję bananów, umożliwiający dywersyfikację personalną w celu wzmocnienia europejskiej konkurencyjności osobistej
To jest ilustracja głupoty KPO jako dodruku długu na pokrycie strat spowodowanych równie głupimi lockdownami w tzw. pandemii.
bo nie rozumiem dlaczego powstalo to znalezisko... byla pula kasy przeznacozna na obiekty gastro i hotele i inne obiekty rozrywkowe... typ ma zwiazana z tym dzialnosc wiec zlozyl wniosek. nie zlozyl wniosku o kupno maszyny do lodow za 2 miliony tylko mial konkretny i calkiem rozsadny cel. jesli tylko wydal te kase na ten
Klasyk Platformy.
@El_Kamilos23: Niech ktoś sprawdzi kiedy złożył wnioski, może być wielkie zdziwienie.
na liście jest też 3D i inne partie ale wiadomo TUSK TUSK TUSK się lepiej klika
dlatego jak ludzie pisali od dawna na co idą dotacje to każdy miał to w dupie ale jak zrobiono z tego winę tuska to nagle każdemu przeszkadza i każdy jest tym zainteresowany