No zajebiste te AI, a jest w stanie policzyć w ilu procentach projektów nie wiemy na co te środki poszły bo przedsiębiorca sprytnie wpisał "na dywersyfikację i rozwój usług" i nie wiemy czy rozumiał przez to jacht czy saunę? Bo na moje luźne 70% projektów na stronie jest tak niejasna, i to co idzie wyłapać to i tak leci z tych 30% co mają wpisane w tytułach na co wydają kasę.