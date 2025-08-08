AFERA KPO: 3% WSZYSTKICH PROJEKTÓW HoReCa DOTYCZYŁO JACHTÓW/ŁODZI/HOUSEBOAT
Znany nam analityk w krótkich spodenkach wykonał kategoryzację dla projektów z KPO w sekcji HoReCa. Nie macie mieszkań? Śpijcie w jachtach!Satan_Was_a_Babyboomer
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
@GomiGomi: chyba żartujesz, chcesz do końca życia nad morzem jeść chińską pangę, która robi za dorsza złowionego w Bałtyku?
K---a!!!!! człowiek uczciwie ciężko pracuje za nie wiadomo ile brutto, płaci podatki, nie bierze socjalu
A tu czytam
ze ktos dostaje 383k na Kraftową śmietanę
@h225m: A ja jestem głupi XD? kabaret
inna sprawa, że jak ktoś myśli, że w dużych firmach jest lepiej to jest w błędzie, tylko tam nie dostają 500k, a już milionowe sprawy, masa firm się zajmuje tworzeniem takich wniosków za prowizje xd
Afera za tydzień: Firma carshareingowa zakupuje flotę aut.