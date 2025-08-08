Niektórym KPO pomyliło się z VIP-kartą do mariny. Zamiast inwestycji w przyszłość inwestycja w jacht i krem z filtrem. Ale Ty masz w rękach coś ważniejszego niż kapitański patent: głos obywatela! Jeśli widzisz firmę, która za środki z KPO kupiła luksusy zamiast rozwijać kraj Zostaw opinię. Niech wie