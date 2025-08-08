Ukraińskie spółki zdominowały GPW!
Ich notowania wystrzeliły po wieściach o potencjalnym spotkaniu Trumpa z Putinemmichal-fitz
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Ich notowania wystrzeliły po wieściach o potencjalnym spotkaniu Trumpa z Putinemmichal-fitz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (13)
najlepsze
@Icouldbeyourmom: Mireczku, lubię Ukrainę i Ukraińców (przynajmniej tych normalnych), ale gadanie jaką to potęgą by nie byli gdyby nie Polska to jakiś nieśmieszny żart ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) Jak tylko uwolnili się od słabnącej Polski to