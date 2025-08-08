Alkoholowy biznes upadł. Warszawski sąd nałożył kary na Palikota i Wojewódzkiego
Palikot musi zapłacić 450 tys. zł kary. Czy to dużo? Przez 4 lata działalności spółki zarobił co najmniej 2.400.000 zł (jego pensja wynosiła 50 tys./mc).123_
Komentarze (36)
najlepsze
Podstarzaly cep co powinien pozostać przy komentowaniu muzyki a uważa się za kompas moralny
HEHE xD
Wojewódzki 400 tys. kary (najpewniej kilka milionów dochodu rocznie)
Palikot 450 tys. kary (co miał zarobić to zarobił xD)
Kowalski też dostałby 400 tys. kary choć zarabia < 100 tys. rocznie