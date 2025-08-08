Chińskie samochody i maszyny zalewają Polskę. Jak polski przemysł radzi sobie z
Import chińskich samochodów i maszyn do Polski wzrósł w ostatniej dekadzie aż o 57,1 procent. To więcej niż w Niemczech,rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Import chińskich samochodów i maszyn do Polski wzrósł w ostatniej dekadzie aż o 57,1 procent. To więcej niż w Niemczech,rybak_fischermann
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (64)
najlepsze
Co oni? Stwierdzili "co złego może się stać? xD" i wdrożyli coś takiego do praktycznie każdego modelu całego koncernu?
@Czolgowy_tank: Polska to dla nich kolejna afrykańska wioska. Wykupują europejskie firmy jak ciepłe bułeczki. Większość nie zdaje sobie sprawy jaką potęga są obecne Chiny. A co będzie za 10 lat...
@Almagest: może tobie.
Zachodnia UE miała na transformację gospodarki i postawienie na usługi wzorem USA dekady, a wolała oszukiwać na normach emisji spalin i robić setną wariację na temat TDI.
Dzisiaj ten przemysł operuje na marży ~5% oferując droższe produkty, za którymi w parze nie idzie jakość.
Do zaorania.
Już budują olbrzymie centrum z częściami (okolice Pruszkowa).
Naprawa... Na początku tylko ASO, ale później know-how spłynie do warsztatów.
Plus, ponoć chińczyki korzystają ze starszych (sprawdzonych) europejskich systemów, standardów złączek i części.
Ja mam inne - jest jakiś polski przemysł samochodowy?